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Завтра в Баку будет пасмурно

 

26 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Порывистый северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9°, днем 14-18° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 16-18° тепла.

Атмосферное давление повысится с 771 мм до 776 мм ртутного столба, относительная влажность ночью  80-90%, днем  60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 26-28 апреля слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами будут дожди. В горных районах возможен снег. Днем в большинстве районов без осадков. Местами туман. Западный ветер кое-где усилится. Температура воздуха ночью 6-11° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла. 

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