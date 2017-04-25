Хостельные споры в Милли Меджлисе

В Жилищный кодекс Азербайджана внесены поправки, согласно которым гражданам разрешается использовать свое жилье для размещения третьих лиц. Фактически данные поправки направлены на регулирование деятельности хостелов, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Принятие поправок вызвало споры между депутатами. Так, депутат Асим Моллазаде заявил, что открытие хостелов и гостиниц в жилых площадях может нарушить право других людей на отдых.

«Создание возможности размещения хостелов и гостиниц в жилых помещениях является, по сути, вмешательством в личное пространство проживающих по соседству жильцов», — подчеркнул А.Моллазаде.

В поддержку поправок выступили депутаты Хады Раджабли и Афлатун Амашев. Так, депутат Раджабли заявил, что в парламенте полтора года рассматривается закон «О туризме», и новые поправки в Жилищный кодекс поспособствуют развитию туризма.

В итоге Милли Меджлис принял поправки в Жилищный кодекс, согласно которым гостиницы и объекты гостиничного типа будут считаться жилыми площадями.

Напомним, тема хостелов в Азербайджане актуализировалась после публикации в haqqin.az статьи о незаконном закрытии хостела Freedom. Хостел был закрыт после многочисленных жалоб со стороны одного из соседей.