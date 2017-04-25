Подписаться на уведомления
 

Хостельные споры в Милли Меджлисе

Автор: Отдел информации 

В Жилищный кодекс Азербайджана внесены поправки, согласно которым гражданам разрешается использовать свое жилье для размещения третьих лиц. Фактически данные поправки направлены на регулирование деятельности хостелов, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Принятие поправок вызвало споры между депутатами. Так, депутат Асим Моллазаде заявил, что открытие хостелов и гостиниц в жилых площадях может нарушить право других людей на отдых.

«Создание возможности размещения хостелов и гостиниц в жилых помещениях является, по сути, вмешательством в личное пространство проживающих по соседству жильцов»,  подчеркнул А.Моллазаде.

В поддержку поправок выступили депутаты Хады Раджабли и Афлатун Амашев. Так, депутат Раджабли заявил, что в парламенте полтора года рассматривается закон «О туризме», и новые поправки в Жилищный кодекс поспособствуют развитию туризма.

В итоге Милли Меджлис принял поправки в Жилищный кодекс, согласно которым гостиницы и объекты гостиничного типа будут считаться жилыми площадями.

Напомним, тема хостелов в Азербайджане актуализировалась после публикации в haqqin.az статьи о незаконном закрытии хостела Freedom. Хостел был закрыт после многочисленных жалоб со стороны одного из соседей.

1141 просмотров


Старости
Марин Ле Пен как стыд и честь французов
Марин Ле Пен как стыд и честь французов Комментарий по горячим следам
Наша погода
Сегодня 11° / 8°
26 Апр 14° / 7°
27 Апр 17° / 9°
28 Апр 19° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8492 AZN
1 RUB   =   0.0305 AZN

Новостная лента

Бунт в столице Венесуэлы видео
Хостельные споры в Милли Меджлисе
Завтра в Баку будет пасмурно
Доллар незначительно подорожал
В Азербайджане будет создан аппарат первого вице-президента
Против ИГИЛ открыли новый фронт
Прокурор Сеидов стал верховным судьей
Мусульман в Китае ограничили в выборе имен для детей
Кабаны растерзали боевиков ИГИЛ
Обама за выступление получит 400 тысяч долларов
Богатейшие европейцы за день заработали 27 миллиардов
В Баку автомобиль сбил пешеходов: есть погибший и раненые
Британский эсминец направился в Черное море фото
Олланд: «Статус-кво в Карабахе неприемлем»
Под Саратовом лев напал на школьника
Секретарь Совбеза Турции на переговорах в Тбилиси
Китай развернул на границе с КНДР стотысячную группировку войск
В центре Баку ограничат движение транспорта
Вице-президент Индии прибыл в Армению
Пожар в воинской части Минобороны Армении
Два смертных приговора в США исполнили в один день впервые за 17 лет
Kapital Bank стал официальным партнером Игр исламской солидарности
В Баку рабочий сорвался с пятого этажа фото
Россия внезапно начала учения на Каспии
Натик Алиев: «Мы за продление соглашения о сокращении добычи нефти»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться