Водитель Mercedes выстрелил в голову другому после ДТП в Москве

В центре Москвы водитель Mercedes выстрелил в голову другому автомобилисту после ДТП. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия. Для его поимки в городе введен план «Перехват», сообщил Интерфаксу во вторник, 25 апреля, информированный источник.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили эти сведения и заявили, что пострадавший выжил, угрозы его жизни нет.

Авария произошла на Бутырском Валу.

«По предварительным данным, по указанному адресу произошло дорожно-транспортное происшествие, после чего один из водителей ранил другого, предположительно, из травматического оружия и скрылся», — сказали в полиции.