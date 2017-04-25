Иракские военные освободили от ИГИЛ крупнейший район в Мосуле

Правительственные силы Ирака во вторник выбили террористов группировки "Исламское государство" из самого обширного района в западной части Мосула - ат-Танек. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на иракского высокопоставленного командира.

По словам командира частей специального назначения генерал-лейтенанта Абдул Вахаба ас-Саади, этот район "целиком освобожден и находится под полным контролем" правительственных сил. О подробностях не сообщается.

По данным AP, в настоящее время иракские войска сталкиваются с серьезным сопротивлением восточнее ат-Танека - в так называемом "старом городе", протянувшемся вдоль реки Тигр, которая разделяет город на западные и восточные районы.

Тем временем ополченцы, основная часть которых состоит из шиитских формирований, начали новое наступление на позиции террористов в районе города Хатра, лежащего южнее Мосула.

Этот город находился в составе Парфянского царства (III в.до н.э. - III в.н.э.), и его руины были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако в 2015 году террористы ИГ уничтожили местные археологические памятники.

Осенью 2016 года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освобождение Мосула от террористов ИГ. Восточную часть города иракским военным удалось полностью очистить от террористов в январе.