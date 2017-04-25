Вот предупреждал Дональд Трамп о том, что на посту президента США будет руководствоваться принципом «Америка прежде всего»? Предупреждал. Писали эксперты о том, что в целом США при Трампе будут проводить политику изоляционизма? Писали. Слышны были тогда робкие ответные аргументы недоверчивых граждан о том, что все эти заявления и планы так и останутся заявлениями и планами, а на такой важной составляющей американского влияния в мире, как «экспорт демократии», в США все же не будут экономить. Так вот, получите и распишитесь.

Президент США Дональд Трамп значительно сократил программы развития, которые Агентство США по международному развитию (USAID) осуществляет в странах постсоветского пространства. Согласно финансовому документу, опубликованному Foreign Policy, новый бюджет USAID на 2018 год составит $11,74 млрд, а это означает, что США сэкономят $5,219 млрд в год, или 30,8%.

И это, судя по всему, только начало. Ибо в будущем данная организация может быть слита с Государственным департаментом США. Деньги, которые раньше выделяли на международную финансовую помощь, теперь могут быть переведены на финансирование одной из программ по национальной безопасности США.

Собственно, было бы логично. Ведь USAID — формально независимое агентство федерального правительства, получающее общие указания в отношении внешней политики от государственного секретаря. Целью этой работы является пропаганда демократии и принципов свободного рынка, а также повышение уровня жизни граждан развивающихся стран. Работа в данном направлении велась через выдачу грантов различным НПО, правозащитникам и оппозиционерам.

И вот теперь, судя по всему, Трамп решил остаться верен своему слову, на деле претворяя в жизнь принцип невмешательства во внутренние дела независимых государств. В Украине, к примеру, эту новость встретили с ужасом. Правда, речь идет о тех, кто привык получать щедрые американские гранты. На финансирование всех этих программ хотят выделить всего $177 млн по сравнению с более чем $570 млн, которые планировались ранее. Таким образом, сокращение может составить 68,8%.

Но грусть и печаль украинских грантоедов — это детский лепет по сравнению с тем, что переживают их коллеги в Азербайджане и ряде иных стран. Говоря конкретнее, финансирование от USAID может быть полностью отменено для четырех стран бывшего СССР: Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Туркменистана. Отметим, что для Азербайджана финансирование составляло $7,7 млн в год. Приблизительно такой же размер финансирования предусматривался для Беларуси ($7,9 млн в год), меньший объем для Казахстана ($6,1 млн в год) и Туркменистана ($3,9 млн в год).

Для других стран региона финансирование значительно урезано: Армении — на 77% (с $17,6 млн до $4 млн в год), Грузии — на 41,1% (с $47,5 млн до $28 млн в год). Кыргызстану и Таджикистану финансирование сокращено на 59,9% и 47,6% соответственно. Единственной страной региона, для которой Трамп повысил размер финансирования, стал Узбекистан — сумма увеличена на 4,4% (с $9,39 млн до $9,8 млн в год).

Такой вот расклад. Напомним, посол США в Азербайджане Роберт Секута некоторое время назад отмечал, что за годы сотрудничества USAID выделило Азербайджану помощь в размере 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, директор миссии USAID в Баку Микаэла Мередис сравнительно недавно рассказывала о том, что агентство реализует в Азербайджане ряд проектов и программ по устойчивому развитию.

"USAID совместно с UNDP реализует ряд проектов и программ по устойчивому развитию, в том числе проекты для молодежи, проект по представлению себя в выгодном свете при трудоустройстве", — говорила она тогда.

Что они будут говорить, а главное, делать дальше — неизвестно. Но похоже, что финансирование USAID в нашей стране будет полностью отменено, а ее миссия — завершена. И это страшный сон не только для азербайджанских грантоедов, но и оппозиционеров, привыкших задорого имитировать «борьбу за демократию», итогом которой является улучшение финансового положения лишь лидеров оппозиции.

Ну а рассуждая шире, можно говорить о том, что идет прогнозируемый процесс отказа США от вмешательства в события, происходящие на пространстве бывшего СССР. Эта территория, судя по всему, окончательно будет признана зоной интересов России. Со всеми вытекающими из этого последствиями…