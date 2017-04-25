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Трамп приостановил финансирование демократии в Азербайджане США покидают СССР

Автор: Акпер Гасанов, автор haqqin.az 

Вот предупреждал Дональд Трамп о том, что на посту президента США будет руководствоваться принципом «Америка прежде всего»? Предупреждал. Писали эксперты о том, что в целом США при Трампе будут проводить политику изоляционизма? Писали. Слышны были тогда робкие ответные аргументы недоверчивых граждан о том, что все эти заявления и планы так и останутся заявлениями и планами, а на такой важной составляющей американского влияния в мире, как «экспорт демократии», в США все же не будут экономить. Так вот, получите и распишитесь.

Президент США Дональд Трамп значительно сократил программы развития, которые Агентство США по международному развитию (USAID) осуществляет в странах постсоветского пространства. Согласно финансовому документу, опубликованному Foreign Policy, новый бюджет USAID на 2018 год составит $11,74 млрд, а это означает, что США сэкономят $5,219 млрд в год, или 30,8%.

И это, судя по всему, только начало. Ибо в будущем данная организация может быть слита с Государственным департаментом США. Деньги, которые раньше выделяли на международную финансовую помощь, теперь могут быть переведены на финансирование одной из программ по национальной безопасности США.

Собственно, было бы логично. Ведь USAID  формально независимое агентство федерального правительства, получающее общие указания в отношении внешней политики от государственного секретаря. Целью этой работы является пропаганда демократии и принципов свободного рынка, а также повышение уровня жизни граждан развивающихся стран. Работа в данном направлении велась через выдачу грантов различным НПО, правозащитникам и оппозиционерам.

И вот теперь, судя по всему, Трамп решил остаться верен своему слову, на деле претворяя в жизнь принцип невмешательства во внутренние дела независимых государств. В Украине, к примеру, эту новость встретили с ужасом. Правда, речь идет о тех, кто привык получать щедрые американские гранты. На финансирование всех этих программ хотят выделить всего $177 млн по сравнению с более чем $570 млн, которые планировались ранее. Таким образом, сокращение может составить 68,8%.

Но грусть и печаль украинских грантоедов  это детский лепет по сравнению с тем, что переживают их коллеги в Азербайджане и ряде иных стран. Говоря конкретнее, финансирование от USAID может быть полностью отменено для четырех стран бывшего СССР: Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Туркменистана. Отметим, что для Азербайджана финансирование составляло $7,7 млн в год. Приблизительно такой же размер финансирования предусматривался для Беларуси ($7,9 млн в год), меньший объем для Казахстана ($6,1 млн в год) и Туркменистана ($3,9 млн в год).

Для других стран региона финансирование значительно урезано: Армении  на 77% (с $17,6 млн до $4 млн в год), Грузии  на 41,1% (с $47,5 млн до $28 млн в год). Кыргызстану и Таджикистану финансирование сокращено на 59,9% и 47,6% соответственно. Единственной страной региона, для которой Трамп повысил размер финансирования, стал Узбекистан  сумма увеличена на 4,4% (с $9,39 млн до $9,8 млн в год).

Такой вот расклад. Напомним, посол США в Азербайджане Роберт Секута некоторое время назад отмечал, что за годы сотрудничества USAID выделило Азербайджану помощь в размере 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, директор миссии USAID в Баку Микаэла Мередис сравнительно недавно рассказывала о том, что агентство реализует в Азербайджане ряд проектов и программ по устойчивому развитию.

"USAID совместно с UNDP реализует ряд проектов и программ по устойчивому развитию, в том числе проекты для молодежи, проект по представлению себя в выгодном свете при трудоустройстве",  говорила она тогда.

Что они будут говорить, а главное, делать дальше  неизвестно. Но похоже, что финансирование USAID в нашей стране будет полностью отменено, а ее миссия  завершена. И это страшный сон не только для азербайджанских грантоедов, но и оппозиционеров, привыкших задорого имитировать «борьбу за демократию», итогом которой является улучшение финансового положения лишь лидеров оппозиции. 

Ну а рассуждая шире, можно говорить о том, что идет прогнозируемый процесс отказа США от вмешательства в события, происходящие на пространстве бывшего СССР. Эта территория, судя по всему, окончательно будет признана зоной интересов России. Со всеми вытекающими из этого последствиями…

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