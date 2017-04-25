Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, который в первом туре выборов набрал наибольшее количество голосов, посетил мемориал «геноцида армян», пишет армянское издание 1in.am.
«Армяне и армянки Франции внесли свой вклад в создание нашей истории», – написал Макрон в Twitter и разместил фотографию своего посещения памятника.
Он заявил, что в случае избрания продолжит традицию чтить память жертв «геноцида армян», добавив, что нужно работать над криминализацией отрицания т.н. геноцида.
Макрона сопровождали сопредседатели Координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян и Ара Торанян.