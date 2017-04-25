Аяз Муталибов выразил свое отношение к заявлению российского депутата Константина Затулина о том, что он в начале 1990-х годов спас экс-президента Азербайджана от ареста.

По словам А.Муталибова, он знаком с Затулиным и пару раз обсуждал с ним вопросы, касающиеся СНГ, но не припоминает, чтобы тот его спасал от ареста или чего-то вообще.

«Действительно, в 1990-х годах азербайджанское правительство обращалось к Москве с просьбой экстрадировать меня на родину. Тогда этот вопрос стал темой отдельного обсуждения в Госдуме, и парламентарии приняли решение отказать в моей экстрадиции.

Большую роль в этом сыграл тогдашний вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин. Возможно, и Затулин где-то выступал на эту тему, но, повторяю, решающую роль в отказе моей экстрадиции сыграл Бабурин», — уверен Муталибов.