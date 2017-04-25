Россия обеспечит Луганск электричеством

Правительство России приняло решение начать поставки электроэнергии в районы Луганской области в связи с тем, что власти Украины обесточили Луганск и другие территории, подконтрольные сепаратистам. Об этом Интерфаксу заявил полномочный представитель президента РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

По словам Грызлова, поставки электричества будут осуществляться «в рамках гуманитарной поддержки».

Он отметил, что решение Киева прекратить подачу электричества политически мотивировано и противоречит Минским соглашениям.