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Россия против ввода миротворцев в Донбасс

 

Минские соглашения по урегулированию украинского конфликта не содержат положения о вводе миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Минских договоренностях ни о каких миротворцах речь не идет", — сказал он по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером.

По словом Лаврова, "в Минских договоренностях поддерживается роль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН.

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