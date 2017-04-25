В Азербайджане закрывают ТНТ, а в Турции играет армянская музыка

В Армении 24 апреля отмечают день «геноцида армян», совершают «факельные шествия», возлагают цветы к мемориалам, ругают турок. Параллельно не забывают подсчитывать размер компенсаций от Турции за «геноцид» и квадратные километры земли, которую хотят получить от все той же Турции. Отдельные ожидания связаны с заявлением президента США Дональда Трампа: произнесет он слово «геноцид» в своем выступлении или нет. В общем, в Армении все как полагается в этот день.

Однако не только в Армении, но и в Азербайджане тема «геноцида» в эти дни одна из самых обсуждаемых. В соцсетях развернулись бурные споры по поводу временной блокировки трансляции российских телеканалов ТНТ и ТНТ 4.

Причина, как уже сообщал haqqin.az, в том, что эти каналы демонстрируют ролик, посвященный «геноциду армян». Азербайджанские пользователи интернета разделились на тех, кто поддержал прекращение вещания ТНТ, и тех, кто против этого.

А вот в самой Турции, похоже, тема «геноцида» особо никого не интересует, хотя армяне именно турок обвиняют в совершении зверств. Накануне в Стамбуле прошли мероприятия памяти жертв «геноцида армян». И городские власти совершенно не озабочены этим. Правда, акцию прокурдской Демократической партии народов, приуроченную к годовщине «геноцида», полиция провести не разрешила. Но это уже скорее из соображений безопасности – курдские активисты хотели провести мероприятие возле одной из станций метро.

Как заметил один из азербайджанских пользователей интернета, странно, что Азербайджан прекращает транслировать телеканал ТНТ в знак уважения к турецкому народу, а в то же самое время турецкий телеканал TV 8 в своих передачах крутит армянскую музыку: «У меня такое ощущение, что мы больше паримся обо всем этом, нежели сами турки».

А ведь действительно, ситуацию хорошо описывает старинная европейская поговорка – «Быть большим католиком, чем Папа Римский».