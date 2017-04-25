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Баба Рзаев рассказал о готовности «Азеришыг» к Исламиаде

Автор: Отдел информации 

24 апреля под председательством главы открытого акционерного общества «Азеришыг» Бабы Рзаева прошло очередное заседание, посвященное подготовке к Играм исламской солидарности, которые пройдут в Баку 12-22 мая, сообщили haqqin.az в пресс-службе компании.

Председатель ОАО Баба Рзаев рассказал о задачах, поставленных на заключительном заседании оргкомитета IV Игр исламской солидарности, прошедшем под председательством первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Учитывая важность Игр исламской солидарности для укрепления международного авторитета Азербайджана, ОАО «Азеришыг» уже длительное время проводит мероприятия по бесперебойному и качественному обеспечению электроэнергией мест проведения соревнований и объектов социальной инфраструктуры, связанных с Играми. Руководством «Азеришыг» в январе были подписаны соответствующие приказы и распоряжения.

На сегодняшний день полностью проверено техническое состояние системы обеспечения электроэнергией спортивных объектов и объектов социальной инфраструктуры, связанных с проведением Игр. Продолжаются мероприятия по устранению выявленных недочетов.

Было подчеркнуто, что продолжаются тренинги по усовершенствованию инструкций по эксплуатации автоматического оборудования по релейной безопасности, установленного на подстанциях и трансформаторах, которые будут снабжать электроэнергией арены проведения Игр. Тренировки ответственных лиц и дежурных оперативных групп проводятся согласно графику на учебном центре ОАО на подстанции Gənclik.

К тренингам привлечены 292 сотрудника компании, которые будут тренироваться до 10 мая. Эти сотрудники будут работать на 25 подстанциях и 12 трансформаторных пунктах, которые будут обеспечивать электроэнергией 16 спортивных объектов.

Баба Рзаев выразил уверенность, что под руководством первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой Игры исламской солидарности, представляющие большую важность для Азербайджана, пройдут на самом высоком уровне.

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