Макрон: «Я приложу максимум усилий для решения Карабаха»

«В случае моего избрания президентом я приложу максимум усилий для полноценного решения карабахского конфликта». Об этом на церемонии возложения цветов к мемориалу «геноцида армян» в Париже заявил победитель первого тура президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон, сообщает Новости-Армения.

«Сегодня я не буду вдаваться в подробности, но то, что я нахожусь здесь, уже объясняет многое. Я приложу максимум усилий для полноценного решения карабахского конфликта, однако эту проблему, и вы это знаете, невозможно решить в одиночку», — отметил Макрон.