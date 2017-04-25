И все из-за экс-президента Саакашвили, с которым, оказывается, дружен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но что хуже всего, в Венгрии укрывается бывший генеральный прокурор Грузии Зураб Адеишвили, которого нынешние власти Грузии, по их утверждению, разыскивают.

Однако все это не помешало мирному ходу грузино-венгерского бизнес-форума, который открыли Виктор Орбан и его грузинский коллега Георгий Квирикашвили. Но тут также не обошлось без скандала.

Когда на площади Свободы появился автомобиль с венгерским премьером, раздался дружный свист собравшихся тбилисцев. Представитель основанного Соросом фонда «Отрытое общество – Грузия» Георгий Бурджанадзе следующим образом объяснил поведение протестующих граждан.

«Мы хотим, чтобы господин Орбан нас услышал. Он инициатор закона, принятого несколько дней назад в Венгрии и ограничивающего академическую свободу Центрально-Европейского университета, который внес большой вклад в обучение большого числа людей в Европе, и в том числе в Грузии».

Выступая на бизнес-форуме, Виктор Орбан счел нужным остановиться на проблемах образования – вместо 50 студентов правительство Венгрии будет финансировать обучение в Венгрии 80 студентов из Грузии, планируются образовательные программы для грузинских старшеклассников. А главное, между двумя государствами будут наращиваться тесные политические и экономические связи.

Это и есть практический итог грузино-венгерского бизнес-форума, работавшего в Тбилиси с 22 по 24 апреля.