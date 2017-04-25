Лидер масонов мира создает в Ереване ложу

Великий мастер масонской ложи Великий восток Франции Кристоф Абас прибыл в Армению для создания здесь независимой ложи, сообщает издание Аравот.

"Наши армянские друзья, побывавшие во Франции и участвовавшие в деятельности французских масонских лож, пожелали вернуться в Армению и создать с местными армянами ложу, которая станет местом для раздумий и работы", — цитирует его издание.

По словам Абаса, этот процесс начался давно.

"В Армении появится суверенная и независимая ложа", — сказал великий мастер, не назвав конкретной даты формирования масонской структуры в Армении.

Основанная в 1773 году ложа Великий восток Франции считается одной из старейших в Европе.