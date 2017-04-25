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Haqqin.az разоблачает «пресс-службу МВД»

Автор: Отдел информации 

Вопрос фейковых аккаунтов в социальных сетях, особенно если речь идет об известных людях, дипломатах, или представителях силовых структур, давно беспокоит и администрации соцсетей, и их пользователей. Буквально на днях стало известно, что модераторы Twitter заблокировали фейковый аккаунт заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова.

Сегодня была выявлена фальшивая страница главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Перечислять можно долго. И в список нужно добавить полковника-лейтенанта полиции, заместителя главы пресс-службы МВД Азербайджана Орхана Мансурзаде.

Злоумышленник (или злоумышленники) не просто создали фейковый профиль, но и активно пытаются распространять лже-новости. Корреспондент haqqin.az связался с фальшивым «Орханом Мансурзаде» сразу же как только получил запрос на «дружбу» в фейсбуке. Из беседы стало понятно, что отвечает на вопросы не полковник-лейтенант полиции, хотя этот человек и пытался таким представиться.

Прежде всего, он отказался предоставить свой номер телефона, однако попросил распространить новость со ссылкой на самого «себя», то есть замглавы пресс-службы МВД, о том, что Министерство внутренних дел Азербайджана наказало сотрудников полиции Сабаильского района Баку и отстранило их от работы по обеспечению порядка во время Исламских игр и Формулы-1.

Конечно, фейковая новость у нас не прошла. Однако могут найтись более доверчивые журналисты, которые примут «лже-полковника» за реального заместителя главы пресс-службы МВД. А это уже вопрос как минимум информационной безопасности страны. Кстати, стоит отметить, что со вчерашнего вечера, когда и был создан профиль, до сегодняшнего, «лже-полковник» набрал несколько десятков друзей, среди которых много журналистов.  

Между тем настоящий Орхан Мансурзаде заявил haqqin.az, что он давно зарегистрировался в Фейсбуке, но практически не пользуется социальной сетью. «Мне известно, что в сети появился фейковый аккаунт, с которого распространяют ложные сообщения. Знакомые прислали линки на якобы мою странички. В данное время мы разбираемся с этим делом», - сказал он.

Между тем юрист Аббас Атакишиев в беседе с haqqin.az заявил, что в случаях с появлением фейковых аккаунтов прежде всего следует определить мотивы злоумышленников.

«С какой целью создан фейковый аккаунт? Это может быть попытка дискредитации человека, попытка опорочить честь и достоинство организации, нанести ущерб деловому имиджу, дезорганизовать деятельностью структуры, распространить клевету и пр. А может быть и попыткой таким образом выразить критику деятельности организации, показать какие-то недостатки и недочеты», - говорит эксперт.

По его словам, должностное лицо может обратиться за защитой в суд. «Но сначала, повторюсь, необходимо определить мотивы злоумышленника», - отмечает Атакишиев.

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