Накануне армянские националисты отметили очередную годовщину своего вымышленного «геноцида». Как всегда, на правительство младотурков и, в частности министра внутренних дел Османской Турции Талат-пашу обрушился град обвинений.

В беседе с haqqin.az председатель комитета «Талат-паша» Али Эрдендж еще раз опроверг заявление, что османский государственный деятель лично отдал приказ об уничтожении армян.

«Нет ни одного документа или факта, где бы имелась подпись Талат-паши под распоряжением о переселении или уничтожении армян. Согласно данным переписей, к 1918 году в Турции проживало около двух с половиной миллионов армян, а после Первой мировой войны их осталось крайне мало. Но сколько людей погибло, а сколько эмигрировало, за давностью лет точно определить нельзя. Тогда шла война, многие армяне были и в частях турецкой армии и гибли вместе с турками, курдами на полях сражений. Они были гражданами Турции и призывались в армию как и представители других наций.

Азербайджанцы, украинцы, грузины и также армяне погибали во время Второй мировой войны как граждане СССР, но никто ведь в геноциде этих наций не обвиняет тогдашнее советское руководство. Просто армянам нужно было мифологизировать свою историю, привлечь к себе внимание, и они создали этот миф, а Запад использовал его как рычаг давления на Турцию.

Многие документы из турецких архивов тех времен открыты. Так что пожалуйста - кто хочет, пусть проверит. Но никто из армян на документы не ссылается, а ссылаются в основном на показания выживших якобы жертв трагедии.

Главными виновниками армяне называют министра внутренних дел Турции Талат-пашу, военного министра Энвер-пашу, деятелей движения младотурков Джемаль-пашу и Джевдет-пашу. Однако нет ни одного документа, указывающего на то, что эти военачальники отдавали приказ об уничтожении армян. В ночь с 23 на 24 апреля 1915 действительно были арестованы за шпионаж некоторые госчиновники, но среди них были и турки, и армяне, и курды, и все являлись гражданами Турции. Разве это можно назвать геноцидом?

Турки не испытывают вражды к армянам, как не было ее и у младотурков. И кстати, министром иностранных дел Османской империи был тогда армянин Габриель Норадугян, а главой МВД - Талат-паша. Учитывая это, по меньшей мере абсурдно, чтобы один министр подписывал приказ об уничтожении своего коллеги за национальную принадлежность, а тот ничего не знал об этом.

«Геноцид» - не более чем миф, который раскручивается армянами более 100 лет, и верят им все меньше и меньше», - убежден турецкий политолог.