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Яблоки из Азербайджана вызвали переполох в Ереване

Автор: Отдел Армении  

В продуктовых магазинах Еревана продаются яблоки из Азербайджана, пишет издание «Айкакан Жаманак», ссылаясь на публикации пользователей соцсетей.

«В овощеплодовом ларьке на улице Г.Асратяна административного округа Ачапняк города Ереван со вчерашнего дня продаются яблоки с маркировкой «Азербайджанский продукт», - пишет пользователь Рачуи Барсегян.

Рачуи Барсегян на своей странице в фейсбук опубликовала фото ящиков ввезенных азербайджанских яблок, которое она сделала в одном из магазинов рядом с бывшим универмагом «Ширак». Под фото она написала следующее:

«Уже появились и в дворовых магазинах… фото сделала я сама. Магазин находится на улице Асратяна. Первый овощной ларек в ряду, где продаются фрукты и овощи».

Тем же пользователем позднее был опубликован видеоролик, где она доказывает, что информация достоверная, а яблоки все еще в продаже и раскупаются.

Издание «Армтаймс» выяснило, что компания D-Fruits зарегистрирована в Губинском районе Азербайджана. Компания имеет представительства как в России, так и Эмиратах, Саудовской Аравии. На официальном сайте компании размещена информация о том, что яблоневые сады находятся на берегах Каспия и это экологически чистый продукт.

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