Азербайджан оказал гумпомощь Йемену

Азербайджан оказал гуманитарную помощь Йемену. Оставаясь приверженным принципу исламской солидарности, Азербайджан, где 2017 год объявлен Годом исламской солидарности, оказал гуманитарную помощь Йемену, где в настоящее время наблюдается широкомасштабная гуманитарная катастрофа, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Во вторник в Женеве проходит донорская конференция ООН по оказанию гуманитарной помощи Йемену. На конференции Азербайджан представлен главой Агентства содействия международному развитию МИД Азербайджана (AIDA) Ашрафом Шихалиевым.