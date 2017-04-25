Турция пригрозила пересмотреть отношения с ПАСЕ

Турция вынуждена будет пересмотреть отношения с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), решившей возобновить процедуру мониторинга ситуации в республике. Об этом говорится в распространенном заявлении турецкого МИД.

«Турция призывает парламентариев ПАСЕ действовать благоразумно и демонстрировать в дальнейшем принципиальную позицию против общемировой беды — терроризма. Решение возобновить мониторинги игнорирует наше постоянное сотрудничество и честный диалог с Советом Европы, которые продолжаются с попытки госпереворота в Турции. Нынешняя ситуация вынуждает Турцию пересмотреть отношения с ПАСЕ», — отмечается в заявлении.