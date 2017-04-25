Бои в Турции: трое погибших солдат

В ходе операции против террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК) на юго-востоке Турции погибли трое военнослужащих, сообщает во вторник сайт Генштаба ВС страны.

В районе Шеноба в провинции Ширнак в результате взрыва самодельного взрывного устройства погибли двое силовиков.

В ходе операции в провинции Карс в результате взрыва самодельной мины погиб один и получил ранение один военнослужащий ВС Турции.

ВС Турции продолжают операцию по обезвреживанию террористов.

В ходе операций за месяц погибло более десяти турецких военнослужащих.