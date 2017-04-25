Американский генерал: «Россия вооружает талибов»

Россия снабжает оружием боевиков радикального исламистского движения «Талибан» в Афганистане. Такое предположение сделал командующий американским контингентом в Афганистане генерал Джон Николсон, сообщает Reuters.

Николсон заявил, что не может отрицать, что Россия оказывает помощь талибам, в частности, по его словам, обеспечивает их оружием. СМИ также приводит слова другого высокопоставленного военного чиновника США, который, ссылаясь на данные разведки, подтвердил поставки Россией денежной и вооруженной поддержки талибам. Он добавил, что поставки оружия ускорились в последние 18 месяцев.

В свою очередь, Россия опровергает предоставление какой-либо материальной помощи или оружия талибам.

В ходе визита в Афганистан министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что любое оружие, которое попадает в Афганистан из других стран, является нарушением международного права.