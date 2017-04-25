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Иванке Трамп пришлось защищать отца в Берлине

 

Дочь американского президента Иванка Трамп «вынуждена» защищать отца на женском саммите стран «двадцатки» в Берлине, передает BBC.

Первая дочь США приняла участие в дискуссии, которая была посвящена женщинам-предпринимателям и в которой также участвовали канцлер Германии Ангела Меркель и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Когда Трамп стала рассказывать об отношении отца к женщинам, реакция аудитории оказалась неоднозначной, раздавались неодобрительные возгласы.

По словам первой дочери США, она слышала о критике СМИ в адрес главы государства, но не узнавала в этом описании своего отца, как не узнали бы его «тысячи» женщин, которые работали на Трампа.

«Он вдохновлял меня и давал мне возможность преуспеть. Я росла в доме, где не было барьеров, касающихся того, что я могу совершить», – подчеркнула Трамп.

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