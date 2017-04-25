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Аграмунт: «Я просил меня простить»

 

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт заявил, что в пятницу, 28 апреля, выступит с заявлением относительно своего статуса на фоне скандала вокруг его поездки в Сирию. Об этом на своей странице в Facebook заявила член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

«Он сказал, что в пятницу по результатам слушаний выступит с заявлением относительно своего статуса»,  написала Геращенко.

«Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу, по окончании этой сессии»,  добавила она.

Геращенко приводит слова президента ПАСЕ, сказанные им в свое оправдание: «Аграмунт: я сделал ряд ошибок, в частности, не проинформировал Бюро. Моя первая ошибка  не оценил реакции ПАСЕ, вторая  что не информировал Бюро Ассамблеи, третья  что СМИ и россияне манипулировали поездкой. Я просил меня за это простить».

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