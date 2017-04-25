Путин: Российские корабли должны присутствовать везде

Россия намерена разместить флот во всех стратегически важных районах Мирового океана и укрепить морские стратегические ядерные силы, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Основные приоритеты развития ВМФ - это укрепление морских стратегических ядерных сил, оснащение современным оружием, а также синхронизация развития обеспечивающей инфраструктуры», — сказал Путин во вторник на совещании.

Он заявил, что необходимо обеспечить «военно-морское присутствие во всех стратегически важных районах Мирового океана».

«К 2025 году надо создать сбалансированный состав ВМФ, который будет способен решать весь комплекс задач», — заявил президент.