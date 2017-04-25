После кризиса – рывок. Это так естественно…

С тех пор как разразился мировой финансовый кризис 2008 года, глобальная экономика сильно «тормозит» - если какой-то рост по итогам года и бывает, то, как правило, он оказывается ниже официальных прогнозов и неофициальных ожиданий. В этом году картина ожидается принципиально иной. Бурного подъема эксперты все еще не ждут, но уверенный подъем налицо. Практически все основные составляющие мирового ВВП ныне пребывают в плюсе по отношению к прошлому году: и США, и Китай, и Европа, и большинство развивающихся рынков.

В принципе, экономическая теория это объясняет. Системные финансовые кризисы, подобные тому, что случился в 2008–2009 годах, обычно приводят к глубоким и продолжительным рецессиям, после которых периоды очень медленного роста в 6–8 лет не являются чем-то необычными. Сейчас этот период как раз закончился, и настало время для циклического рывка.

Впрочем, многие кризисные проблемы актуальны до сих пор: слабость банковской системы в Европе, бремя избыточного долга в Китае и неоправданно жесткое финансовое регулирование в Соединенных Штатах. Тем не менее, основные мировые финансовые институты уже говорят о начале периода устойчивого роста мировой экономики. В частности, Международный валютный фонд ожидает в 2017 году подъема мирового ВВП на 3,5%, при том, что год назад было 3,1%.

Скептикам не стоит хмыкать насчет прибавки всего в несколько долей процента: в мировом масштабе — это десятки миллиардов долларов. Но дело даже не в самих этих цифрах, а в том, что по мнению большинства экспертов глобальный рост по итогам года окажется лучше прогнозов.

Вполне вероятно, что прогнозы будут подправлены в сторону увеличения уже в конце апреля - когда в Вашингтоне пройдут заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые соберут руководителей центральных банков и министров финансов со всего мира.

“Мы ждем весны в глобальной экономике!”

МВФ настроен оптимистично в отношении ближайшего будущего мировой экономики. Не дожидаясь саммита в Вашингтоне, это дала понять директор-распорядитель фонда Кристин Лагард, выступая на минувшей неделе в столице Бельгии и единой Европы Брюсселе. «После шести лет роста отстающими темпами, мировая экономика набирает силу, по мере того как циклическое восстановление обещает рост рабочих мест, доходов и благосостояния. Мы ждем наступления весны в глобальной экономике, и нам нельзя упускать такую возможность»— заявила Лагард.

Впрочем, по мнению главы МВФ, дело не только в меняющихся экономических циклах. Огромную роль в развитии современной экономики, по мнению Лагард, играют вложения в разработку новых технологий. Она призвала все страны мира наращивать инвестиции в научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки (НИОКР). По ее словам, если во всех промышленных государствах вложения в НИОКР увеличатся на 40%, мировой ВВП ответит 5-процентным ускорением.

Но это дело будущего. А вот уверенная динамика роста ВВП развитых государств наблюдается уже в настоящем. Скажем, рост первой экономики мира — американской - по итогам IV квартала прошлого года составил 2,1%, хотя по предварительным оценкам был ниже - 1,9%. Соответственно, рост ВВП США по итогам 2016 года составил 1,6%. А потребительские расходы, составляющие основу ВВП страны, увеличились на полноценные 3,5%.

Прибыль американских компаний в IV квартале выросла на 9,3% в годовом выражении - это максимальные темпы с 2012 года.

В общем, плацдарм для экономического наступления США в 2017 году подготовлен. И в этом году рост ВВП страны уже составит 2,3%, прогнозирует международное рейтинговое агентство S&P. Его аналитики объясняют свой прогноз по крупнейшей экономике мира сильными данными по рынку труда США: количество рабочих мест там стабильно прирастает, а уровень безработицы — падает.

Согласно прогнозу МВФ, готовятся к долгожданному экономическому рывку и страны еврозоны. В этом году там ожидается суммарный рост ВВП на 1,7%. Это серьезный «плюс» после долгих лет рецессии и застоя в Старом Свете. «Улучшились также перспективы Европы и Японии вследствие начавшегося во второй половине 2016 года циклического восстановления в мировой обрабатывающей промышленности и торговли», - указано в прогнозе фонда.

Китайская фантастика: зарплата рабочих выросла в восемь раз!?

Еще один весьма важный фактор для мировой экономики — возвращение к высоким темпам роста ВВП Китая. Экономика КНР выросла на 6,9% в первом квартале 2017 года — удивительно высокий результат для страны, которая почти два года как забыла о некогда стабильном росте в 7%.

Похоже, это достижение стало неожиданностью даже для руководства Поднебесной — оно ожидало результата в 6,5%. Более высокий рост по сравнению с прогнозируемым чиновники приписывают мерам, принятым в прошлом году, — это закрытие неэффективных угольных шахт и повышение общей производительности труда. Промышленное производство в марте увеличилось на 7,6% (при прогнозе 6,3%), что является наилучшим показателем с конца 2014 года. Инвестиции также неожиданно укрепились (на 8,8%), как и розничные продажи, которые в феврале подскочили на 10,9% по сравнению с предыдущим годом.

Одним из главных драйверов роста стал рынок недвижимости. В прошлом году Центральный банк Китая призвал коммерческие банки активизировать ипотечное кредитование для поддержки рынка жилья, который в некоторых городах ослаблялся. Китайские домохозяйства вкладывают в недвижимость до 90% своих сбережений — больше, чем домохозяйства во многих других странах.

Кроме того, за последние десять лет зарплата китайских рабочих выросла в восемь раз. Это также вызвало мощный всплеск роста потребительских расходов.

Конечно, в китайской экономике полно рисков и надутых «пузырей», грозящих лопнуть. Но факт налицо: Поднебесная после нескольких лет относительного «застоя» возвращает себе звания главного локомотива роста мирового ВВП.

Баку: худшее позади

Автору этих строк уже не раз доводилось писать о том, что при всем структурном и масштабном различии экономик России и Азербайджана, в главном они похожи. Они опираются и во многом зависят от добычи и экспорта сырьевых ресурсов, прежде всего – нефти и газа. Соответственно, резкое падение цены нефти болезненно ударило по экономикам наших стран. Но теперь, похоже, худшее уже позади.

Во всяком случае, общая тенденция к улучшению экономической ситуации справедлива и для России: после двух лет спада рецессия прекратилась, а экономика признана финансово устойчивой – об этом свидетельствуют свежие данные Росстата. Эти данные подтверждаются и внешними источниками: международные рейтинговые агентства пересмотрели прогноз для РФ в сторону улучшения.

По оценкам рынка, в этом году российская экономика вырастет, если средняя цена нефти составит хотя бы $50 за баррель. Хорошую динамику демонстрирует рубль: в 2017 году российская валюта укрепилась против доллара почти на 9%.

Эксперты МВФ улучшили прогноз роста экономики России на текущий год. Они предполагают, что российский ВВП вырастет на 1,4%, а не на 1,1%, как прогнозировали ранее. Это улучшение отражает тот факт, что рецессия в России закончилась. При этом МВФ смотрит на текущую ситуацию менее оптимистично, чем правительство Дмитрия Медведева, ожидающее роста на 2%. На те же 2% должно вырасти и промышленное производство. Глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин на днях заявил, что «в 2017 год российская экономика входит на позитивной ноте» и что «началась фаза активного роста».

«На данный момент завершение спада 2015–2016 годов представляется практически бесспорным, однако ожидать начала бурного роста нельзя», — заключают эксперты Высшей школы экономики.

Похожая ситуация и в Азербайджане, который закончил прошлый год со спадом ВВП в 3,8%. Но в этом году правительство ждет пусть скромного, но роста – по крайней мере, на 1%. Еще более оптимистично настроены эксперты МВФ: они прогнозируют среднегодовой рост экономики страны до 2025 года на уровне 2-3%. Во многом положительная динамика определяется ростом и стабилизацией нефтяных цен.

И вот тут как раз наметившийся рост мировой экономики играет на руку и Баку, и Москве. Ведь он означает повышенный спрос на энергоресурсы. Эта ситуация весьма выгодна для наших стран, как экспортеров сырья, и дает нам шанс смотреть на ближайшее будущее наших экономик с известным оптимизмом.