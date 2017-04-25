Британская ежедневная газета Express порекомендовала европейским туристам при посещении Азербайджана сделать прививку от гепатита А и столбняка. Обычно такие рекомендации даются в случае вспышек каких-то инфекционных заболеваний.

В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии Азербайджана выразили недоумение рекомендацией британского издания.

Как сообщила haqqin.az заместитель генерального директора Республиканского Центра гигиены и эпидемиологии Афаг Алиева, случаи гепатита А в Азербайджане единичные, и с каждым годом они все реже встречаются.

«Обычно заражение гепатитом А происходит при потребление зараженной пищи или воды. Это заболевание еще называют болезнью «грязных рук». Уже продолжительное время питьевая вода в стране очищается современными системами очистки и полностью безопасна. Попадание вирусов в питьевую воду исключено. Не ясно на чем основывались авторы статьи, предупреждая европейцев об опасности гепатита А», - говорит она.

Вполне возможно, что в Британии не все в норме с этим заболеванием и предупреждение имеет цель предотвратить перенос инфекции в Азербайджан.

«Что касается столбняка, то в Азербайджане случаев заражения этой инфекцией и того меньше. Спорадически в год случается 3-4 случав столбняка на 9 млн населения. В Азербайджане ребенку с 2 месяцев и старше делают прививки от столбняка в комплексе от с вакцинами от ряда других заболеваний. У подавляющего большинства наших граждан есть иммунитет к столбняку, который, кстати, от человека человеку не передается. Вообще заражение столбняком происходит, когда человек получил травму, поцарапался загрязненными предметами», - говорит врач.

По ее словам, Азербайджан каких-то требований, связанных с вакцинацией, туристам не выдвигает.

«Минздрав Азербайджана, как и другие европейские страны, предоставляет данные об эпидемиологической ситуации, инфекционных заболеваниях во Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ). Достаточно было обратиться к данным ВОЗ по Азербайджану, чтобы понять ошибочность опасений, выраженных в британской газете», сказала она.