Американские инструкторы прибыли в Донбасс

Американские инструкторы прибыли в зону вооруженного конфликта в Донбассе для проверки боеготовности украинских войск. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

По словам Басурина, инструкторы США прибыли, в частности, в расположение 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) для проверки готовности соединения к ведению боевых действий. Кроме этого, оцениваются результаты работы в этой бригаде других американских военных специалистов, запланирована проверка состояния переданного ранее ВСУ военного имущества.