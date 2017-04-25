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Монголия попросила оружие у России

 

Монголия попросила Минобороны РФ помочь с вооружением вновь созданных войск противовоздушной обороны. Как передает РИА Новости, об этом  заявил во вторник глава военного ведомства Монголии Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу.

"Я информировал министра обороны о том, что у нас разработана основа военной политики Монголии, в соответствии с которой принят пакет законов об обороне. И определены конкретные задачи Вооруженных сил. В связи с этим мы просили поддержку российской стороны о перевооружении и усилении наших Вооруженных сил, в частности вновь созданных войск противовоздушной обороны", — сказал Бат-Эрдэнэ.

Он напомнил, что Россия оказывает "очень большую помощь и поддержку" подготовкой военных кадров: "В более чем 20 высших учебных военных заведениях России обучается около 350 военнослужащих Вооруженных сил Монголии".

"Мы весьма признательным правительству РФ за то, что подготовка военных кадров осуществляется на льготной или безвозмездной основе", — отметил он.

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Монголия попросила оружие у России
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