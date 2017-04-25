Армяне напали на русских: 12 пострадавших

Наплыв мигрантов в Севастополь не только меняет здесь демографию, но и ведет к межэтническим конфликтам. Как пишет издание «Примечения», один из них случился в ночь на 17 апреля в поселке Штурмовое, недалеко от строящейся ТЭС. Армяне, работающие на асфальтобетонном заводе, напали на русских посетителей кафе. Итог — 12 пострадавших. В пресс-службе УМВД «не обладают информацией» о происшествии.

«Все началось после полуночи 17 апреля», - рассказывает Дарья Хрусталева. Она работает официанткой в кафе «Деревня», где и произошла драка. Кафе находится в пяти минутах ходьбы от строящейся севастопольской ТЭС около поселка Штурмовое. Еще ближе — новый асфальтовый завод.

Сейчас девушка — она одна из тех, кто попал под руку лицам кавказской национальности — с поломанной ключицей ждет операции в 1-й городской больнице.

«Были выходные, поэтому сидело довольно много ребят, местных жителей из Сахарки и Шулей. Мы все тут, в общем-то, друг друга знаем. Ребята выпивали. Тут заходят в кафе трое армян, заказывают чай. Пока ждали, к ним подошел двадцатилетний парень из отдыхающих, попросил сигарету. Они начали на него нападать: «Ты что, не мужик? Сигарет себе купить не можешь?» Слово за слово, перешли на крик, после чего предложили выйти на улицу. Их трое, он один — поэтому местные сразу повыскакивали, пошли за ними».

В кафе осталась только Дарья. Через пять минут раздались крики, и в помещение забежала девушка, отдыхавшая с местными.

«Кричит: «Даша, срочно, неси салфетки!» Я выбегаю с пачкой салфеток, а там побоище. Стоит этот мальчик с пробитой головой, кровь по всему лицу. Мы давай ему салфетками прикладывать, вытирать. Все кровью залито».

Когда нападавшие поняли, что проигрывают в количестве, они отбежали за кафе и начали оттуда бросать стеклянные бутылки, говорит Дарья. Через пять минут к ним подоспела подмога.

«Пришли еще человек семнадцать-двадцать. Принесли с собой арматуру, дубины, инструменты. Одному из парней ударили по голове балонным ключом. Итог — кровоизлияние в мозг, на правое ухо не слышит. И врач ему сказал, что уже и не услышит.

Они смеялись, кричали ребятам: «Мы ваши гости! И как же это вы с гостями обращаетесь?» И продолжали бить арматурой».

Всего, по словам Дарьи, в конфликт оказалось вовлечено около 15 местных жителей, включая персонал кафе, и не менее 20 армян.

«На одного нашего было по 3-4 армян. Они били всем, что попадало под руку. Им было все равно, кого бить — молодых парней, взрослых мужчин или девушек. Били всех. У девушки одной посрывали золото. Когда-то я работала на заправке на Ялтинском кольце, там остались знакомые, которые рассказали, что на следующий день эти армяне привезли туда это золото, пытались его продать. Полиция потом приходила на заправку, смотрела камеры наблюдения».

На этом драка не закончилась.

Вскоре к нападавшим присоединились люди на «Ауди» и «Жигулях». Они стали с разгону врезаться в толпу, давя всех без разбору — своих и чужих, говорит девушка. Люди чудом успевали отскакивать.

«Когда им не удалось никого задавить, пассажиры «Жигулей» расстроились, развернулись и уехали. «Ауди» осталась. Прошло, наверное, минут 10, уже все пошло на спад. Наши начали потихоньку вставать, приходить в себя.

И тут я наблюдаю картину: стоит тот самый мальчик, который первым к ним подошел просить сигарету. А рядом шесть-семь армян, взрослых мужиков. У некоторых седина просматривалась. И они все начинают его одного бить».

Вступиться за парня уже было некому, говорит девушка: кто-то лежал с пробитой головой, кто-то - с поломанными конечностями.

«Я стояла метрах в двух от них и, чтобы они отстали от мальчишки, закричала, что сейчас их всех полиция заберет. Они крикнули «Ах ты с...ка!», и в меня полетел кирпич. Результат — перелом ключицы со смещением отломков. Теперь лежу, жду операции. Мне все говорят: повезло, что не в голову».

«Этих троих я раньше не видела, но некоторые из их группы поддержки захаживали в кафе и раньше, — продолжает девушка. — Пока они в меня кидались, мальчик успел отползти. Я поднимаюсь, пытаюсь прийти в себя, смотрю, а вокруг уже никого нет. Они все ретировались в секунду. Остались только наши: кто-то в траве валяется, кто-то ползет».

Еще один участник драки, которому сломали руку, рассказал Дарье, что слышал выстрелы.

Девушка, с которой в потасовке сорвали золотые украшения, сообщила, что всего в 1-ю горбольницу увезли 12 человек.

На следующий день пострадавших опрашивала полиция, в том числе сотрудники отдела МВД по борьбе с экстремизмом, говорит Дарья.

Она предполагает, что агрессивные армяне могли работать на строящейся по соседству ТЭС.

В полиции Дарье сказали, что нападающих ищут.

«Насколько я знаю, двоих поймали в Симферополе в больнице, одного — на Керченской переправе», — говорит она.

«Этим занимаются МВД и ФСБ, нескольких нападавших вычислили», — подтвердил другой источник издания.

Это уже не первый подобный конфликт с участием армян, и вряд ли последний, пишет издание.