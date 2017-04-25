Руководство Совбеза Украины ведет переговоры в Баку

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский посетил с рабочим визитом Азербайджан, где обсудил вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС) с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым, сообщает пресс-служба СНБО Украины, передает haqqin.az.

"Азербайджан является важным и перспективным партнером Украины в сфере военно-технического сотрудничества. Я уверен, что потенциал наших стран в сфере ВТС позволяет укрепить сотрудничество и работать в направлении его развития и перспектив, особенно в области авиастроения", — сказал Гладковский.

Он добавил, что страны имеют значительный опыт для совместных разработок в оборонной сфере для внутреннего потребителя и внешнего рынка.