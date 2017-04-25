Все больше врачей из Баку уезжают в Германию

Все больше азербайджанских врачей подтверждают свои дипломы и находят работу в Германии, пишет немецкое издание versicherungswirtschaft-heute, сообщает haqqin.az.

По данным немецкой медицинской ассоциации (BAK), врачи по-прежнему очень востребованы на рынке труда. Федеральное агентство труда ABE в прошлом году предложило 1943 вакансии для врачей.

Кроме того, согласно данным немецкой медицинской ассоциации, число зарегистрированных в Германии иностранных врачей выросло на 9,7% — до 46 тысяч 720 человек. Таким образом, 11% работающих в Германии врачей — иностранцы.

Согласно данным ВАК, в прошлом году работу в Германии нашли 764 врача из Сирии, 223 — из Румынии, 160 — из Украины, 109 — из России и 108 — из Азербайджана.

Издание отмечает, что в то же время немецкие врачи покидают Германию и предпочитают работать в Швейцарии, США и Австрии.

Число врачей без медицинской практики в прошлом году увеличилось на 2,7 процента.