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Все больше врачей из Баку уезжают в Германию

Автор: Отдел информации 

Все больше азербайджанских врачей подтверждают свои дипломы и находят работу в Германии, пишет немецкое издание versicherungswirtschaft-heute, сообщает haqqin.az.

По данным немецкой медицинской ассоциации (BAK), врачи по-прежнему очень востребованы на рынке труда. Федеральное агентство труда ABE в прошлом году предложило 1943 вакансии для врачей.

Кроме того, согласно данным немецкой медицинской ассоциации, число зарегистрированных в Германии иностранных врачей выросло на 9,7%  до 46 тысяч 720 человек. Таким образом, 11% работающих в Германии врачей  иностранцы.

Согласно данным ВАК, в прошлом году работу в Германии нашли 764 врача из Сирии, 223  из Румынии, 160  из Украины, 109  из России и 108  из Азербайджана.

Издание отмечает, что в то же время немецкие врачи покидают Германию и предпочитают работать в Швейцарии, США и Австрии.

Число врачей без медицинской практики в прошлом году увеличилось на 2,7 процента.

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