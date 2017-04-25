Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отменил встречу с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем. Переговоры политиков должны были состояться во вторник, сообщает Bild.

Ранее Нетаньяху пригрозил отменить переговоры с Габриэлем, если тот проведет встречу с «левыми» правозащитными организациями Израиля.

Немецкий дипломат, в свою очередь, заявил, что «будет сожалеть», если глава правительства Израиля пойдет на такой шаг.

Габриэль пояснил, что среди правозащитников, с которыми он встречался, были «организации, резко критикующие политику Израиля по отношению к палестинцам».