Томас де Ваал: «Саргсян мне сказал, что Агдам – это не родина армян. И он прав»

Известный британский аналитик, старший научный сотрудник фонда «Карнеги», автор книги «Черный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной» Томас де Ваал считает, что карабахский конфликт нужно решать пошагово, но сегодня это не представляется возможным.

Он заявил, что Армения втихаря подрывает мирный процесс, а обвиняют в этом Азербайджан. По мнению де Ваала, чтобы конфликт сдвинулся с мертвой точки, армяне должны начать освобождать оккупированные районы. Если же стороны не будут уступать друг другу, то очередные столкновения лишь вопрос времени.

«В карабахском конфликте очень сложно добиться постепенных изменений, - заявил де Ваал в интервью редактору Focus on Karabakh Эмилю Санамяну. - Большинство конфликтологов скажут вам, что конфликты не разрешаются одним росчерком пера и вспышкой молнии. Происходит иначе: конфликты угасают постепенно, за долгие годы, трансформируясь из позиции антагонизма в ситуацию, когда стороны уже не чувствуют исходящей друг от друга угрозы. Так происходило в Северной Ирландии, хотя и не на сто процентов. На этом пути находится Кипр.

В идеале было бы здорово увидеть пошаговое решение карабахского конфликта, путем взаимных уступок. К примеру, освобождение армянской стороной одного из районов к юго-востоку от Карабаха в обмен на открытие транспортных связей или предоставление больших прав карабахским армянам.

Но я не настолько наивен, чтобы полагать, что это возможно прямо сейчас. Конфликт стал чересчур «секьюритизированным», как говорят политологи, и любые уступки такого типа рассматриваются с обеих сторон как своего рода предательство или подрыв интересов национальной безопасности. Поэтому, когда я говорю о постепенных изменениях, то имею в виду небольшие шаги: укрепление мандата о прекращении огня и вывод тяжелого вооружения с линии соприкосновения, сопровождающиеся началом некоторых более существенных политических переговоров в более структурированном формате».

Томас де Ваал выразил свою точку зрения относительно того, что Азербайджан готов начать войну за Карабах, если переговоры ни к чему не приведут.

«Азербайджанская воинственная риторика обусловлена тем фактом, что большая часть армян довольна нынешним статус-кво, а он предполагает, что признанные международным сообществом территории Азербайджана, на которых жили более полумиллиона человек (я еще не говорю о самом Нагорном Карабахе), находятся в состоянии разрухи.

Армяне должны напоминать сами себе, что они не должны быть враждебно настроены против тех людей, которые потеряли свои дома и хотят вернуться на свои земли. Я знаю, что президент Саргсян однажды заметил, что «Агдам – это не родина армян», и был раскритикован за это. Но на самом деле он говорил правильно».

Британский аналитик рассказывает о том, что армяне и азербайджанцы способны жить вместе, и это доказывает их мирное сосуществование в Грузии, России и других странах.

«Трудно решить конфликт, если вы не сопереживаете противоположной стороне, - говорит де Ваал. - Отношение Азербайджана к конфликту может измениться, если изменятся обстоятельства. В первую очередь, это возвращение территорий.

Думаю, есть много вариантов для мира, в том числе и в головах тех людей, которые говорят о войне. Иногда мы видим, что человек говорит об отвоевании Карабаха силой, но при этом с любовью вспоминает свою армянскую бабушку. Все это сосуществует в одной голове. Все знают, что армяне и азербайджанцы должны жить вместе и делить общее географическое пространство. Им будет выгодно, если откроются автомобильные и железные дороги, люди начнут встречаться, общаться друг с другом, возобновятся торговые отношения.

В Грузии армянские и азербайджанские общины прекрасно сосуществуют. Есть несколько сел, где азербайджанцы и армяне живут бок о бок. Несколько лет назад я посетил одно из таких сел – Ходжорни. Там все были в хороших отношениях с соседями. Но это бедные сельские жители в отдаленных районах Грузии, которые не имеют большого влияния на проблему. В Грузии есть рынки, где армяне и азербайджанцы ведут совместный бизнес. Другой пример – Россия. Там тоже много армян и азербайджанцев, которые работают вместе.

Азербайджан часто критикуют за нарушение режима прекращения огня. Но ведь армянская сторона тихой сапой делает все, чтобы подорвать мирный процесс. Например, строит дороги в Кельбаджарском районе и переименовывает азербайджанские населенные пункты в армянские.

Сейчас обе стороны играют в игру, продвигая свои позиции – военные, дипломатические, экономические. А так как никто не хочет уступать, то рано или поздно они вновь столкнутся».