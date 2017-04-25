На Мальте, в городе Марсашлокк, 24 апреля прошла церемония открытия газового терминала и электростанции, построенных компанией ElectroGas Malta, одним из учредителей которой является SOCAR Trading.

Как сообщает Report, SOCAR, поставляя газ на Мальту в форме СПГ, на свою новую электростанцию, а также продавая его государственной энергетической компании Enemalta, создала в стране условия для полного отказа от мазута как источника выработки электроэнергии, чему и было посвящено мероприятие.

В первой части мероприятия премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в сопровождении официальных лиц, а также жителей города Марсашлокк, провел символическую церемонию вывода из эксплуатации станции Делимара-1, работавшей на мазуте. В своем выступлении Дж.Мускат подчеркнул, что кропотливая работа компании ElectroGas Malta при поддержке ее акционеров - компаний SOCAR Trading, Siemens PV и GEMHolding - позволила снизить на 25% цены на электричество и на 90% токсичные выбросы в атмосферу.