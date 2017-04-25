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Президентом ПАСЕ может стать украинский депутат в случае отставки Аграмунта

Автор: Отдел информации 

В случае отставки главы Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта Европейская народная партия в ассамблее представит одного из своих вице-президентов на позицию президента, среди них народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский, сообщил народный депутат Борислав Береза, передает haqqin.az со ссылкой на gordonua.com.

"Учитывая, что сейчас квота Европейской народной партии, соответственно, она представит одного из своих вице-президентов на позицию президента. Шесть человек, которые состоят в партии, – среди них даже представитель Украины – вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский – будут претендовать на позицию главы ПАСЕ", – подчеркнул Береза.

На вопрос о возможном прогнозе украинский депутат ответил, что "в ПАСЕ, как и в Украине, существуют определенные межпартийные договоренности, внутригрупповые договоренности", а потому прогнозировать что-либо он не стал.

Отметим, что вопрос об отставке П.Аграмунта возник после его поездки в Сирию в составе делегации ПАСЕ и в компании депутатов Госдумы РФ.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в ПАСЕ направит запрос в ассамблею с требованием дать разъяснения о статусе визита Аграмунта в Сирию.

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