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Трамп бьет рекорды

 

Администрация США во вторник опубликовала данные о законодательной деятельности президента Дональда Трампа почти за 100 дней его пребывания у власти, передает РИА Новости.

По данным пресс-службы Белого дома, Трамп оказался лидером по числу подписанных указов в первые 100 дней среди президентов страны за последние 70 лет. В общей сложности он подписал 30 указов (далее идут Линдон Джонсон - 26 указов, и Гарри Трумэн - 25). Предыдущий президент США Барак Обама за это время успел подписать 19 указов.

Трамп также подписал 28 законов (больше только у Трумэна - 55, у Обамы - 11).

"Несмотря на историческую обструкцию со стороны демократов, президент Трамп работал с Конгрессом, чтобы принять больше законодательных актов в его первые 100 дней, чем любой президент, начиная с Трумэна", - отмечают в пресс-службе.

Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года.

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