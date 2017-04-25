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Сын Тельмана Исмаилова смог избежать повторения судьбы отца

 

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве Алекпера Исмаилова, сына известного бизнесмена Тельмана Исмаилова, основателя группы АСТ и экс-владельца Черкизовского рынка, в связи с тем, что он погасил задолженность перед инициатором банкротства – «БМВ Банком», передает агентство экономических новостей «Прайм».

Заявление «БМВ Банка» о банкротстве Исмаилова-младшего поступило в арбитраж 9 января. На заседании суда в понедельник представитель банка заявил отказ от требований.

«Мы отказываемся от заявления в связи с тем, что 20 апреля поступил последний платеж, обязательства перед банком погашены в полном объеме», - сказал представитель кредитной организации.

Он уточнил, что на момент обращения в суд сумма долга составляла 50 тысяч долларов, она была погашена тремя платежами, которые с 20 марта осуществил представитель Исмаилова. По данным СМИ, Алекпер Исмаилов является совладельцем ряда компаний, входящих в группу АСТ.

Российский «БМВ Банк» - дочка германского автоконцерна BMW, лицензию получил в 2008 году.

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