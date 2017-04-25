"Батальон Имама Шамиля" взял ответственность за теракт в Петербурге

Группировка "Батальон Имама Шамиля" взяла на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга, передает агентство Рейтер со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая отслеживает интернет-активность радикальных группировок.

Как сообщает агентство, смертник Акбаржон Джалилов действовал по приказу лидера террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аль-Завахири.

Взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" прогремел днем 3 апреля. При этом погибли 16 человек, включая самого Джалилова. Еще одну бомбу, найденную на станции "Площадь Восстания", удалось обезвредить.

Всего по подозрению к причастности к теракту суды в Москве и Петербурге арестовали 10 человек. Директор ФСБ Александр Бортников заявил что спецслужбы установили личность заказчика теракта, но его имя пока не называется.