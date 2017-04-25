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Турецкая армия уничтожила десятки курдских террористов

 

Генштаб ВС Турции сообщил во вторник о гибели около 70 членов террористических формирований курдов на северо-востоке Сирии и террористической организации ПКК на севере Ирака, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что во вторник утром турецкая авиация нанесла удары по позициям ПКК в регионе Шенгал (Синджар) на севере Ирака.

Одновременно турки нанесли авиаудар по базе сил самообороны сирийских курдов (YPG) в горах Карачох рядом с городом Дерик провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

"По полученным разведданным, в ходе воздушной операции разрушены склады боеприпасов, пункты связи и убежища членов сепаратистской террористической организации ПКК. В районе Синджара в Ираке уничтожено около 40 террористов, в районе Карачох на северо-востоке Сирии — около 30. Террористам нанесен значительный ущерб, их моральное состояние подавлено", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

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