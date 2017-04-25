Драка на КПП "Сыныг Керпю": избит таможенник

В Газахском районе избит работник Государственного таможенного комитета (ГТК), сообщает Report.

Согласно информации, сегодня вечером завязался спор между диспетчером таможенно-пропускного пункта "Сыныг Керпю", жителем газахского села Икинджи Шихлы 31-летним Рашадом Мусаевым и гражданином Грузии. Позже спор перерос в драку.

Был также избит подоспевший на помощь брату-таможеннику Турал Мусаев. Оба брата получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в Газахскую центральную районную больницу, где пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и поместили в отделение травматологии.

Как заявили в больнице, состояние Рашада и Турала Мусаевых расценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.