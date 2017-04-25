Эрдоган: "О своей операции против ПКК мы предупреждали Россию и США"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью агентству Рейтер, что проинформировал партнеров, включая Россию, США и северный Иракский Курдистан перед операцией против курдских боевиков в Ираке, передает РИА Новости.

По его словам, операции в городе Синджаре на севере Ирака и в северной Сирии продолжатся до того, пока не будут уничтожены все террористы. Глава турецкого государства добавил, что не позволит, чтобы Синджар стал базой для боевиков ПКК.

"Мы обязаны принимать меры. Мы должны предпринимать шаги. Мы поделились этим с США и Россией, и мы также делимся этим с Ираком. Это операция, о которой глава курдской автономии Ирака Масуд Барзани был проинформирован", — подчеркнул Эрдоган.

Он также отметил, что сожалеет о гибели нескольких участников курдских отрядов пешмерга. По его словам, Анкара не проводит операцию против этих отрядов.

Ранее Госдеп раскритиковал авиаудары Турции по позициям курдов, заявив, что Анкара не должна вести борьбу с ПКК "за счет нашей общей борьбы с террористами".

Во вторник Турция нанесла удары по позициям террористических формирований курдов на северо-востоке Сирии и ПКК на севере Ирака. В результате погибли около 70 человек. Анкара ранее неоднократно критиковала Вашингтон за поставки оружия сирийским курдам.