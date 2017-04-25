Подписаться на уведомления
 

СМИ: Аграмунт согласился уйти в отставку

 

Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт объявит о своей отставке только после завершения визита короля Испании в ассамблею, а само заявление о сложении своих полномочий подаст 29 мая, пишет «Европейская правда» со ссылкой на свои источники.

В марте Аграмунт в составе российской делегации посетил Сирию, где встретился с президентом страны Башаром Асадом. Члены ПАСЕ осудили встречу и назначили специальные слушания, а Украина потребовала отставки Аграмунта.

По данным издания, Аграмунт готов оставить свою должность при условии, что ему позволят оставаться на посту президента на время выступления 27 апреля испанского короля Филиппа VI в пленарном зале.

В свою очередь, руководители политических групп пообещали выполнить это условие в обмен на добровольную отставку.

"Схема отставки будет такой: Аграмунт не будет даже появляться в сессионном зале ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу, за исключением одного часа, когда он приведет короля в зал и будет слушать его с кресла в президиуме ассамблеи", - пишет издание.

После этого он проводит короля на родину, а после закрытия сессии – придет на заседание Бюро, чтобы официально объявить об отставке. При этом еще в течение месяца эта отставка не будет оформлена документально.

Издание пишет, что письменное заявление о сложении полномочий Аграмунт принесет с собой на встречу президентского комитета и Бюро ПАСЕ, которая состоится 29 мая в Праге.

860 просмотров


Старости
Британия просит не посещать Карабах
Британия просит не посещать Карабах
Наша погода
Сегодня 15° / 6°
27 Апр 17° / 8°
28 Апр 19° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8492 AZN
1 RUB   =   0.0305 AZN

Новостная лента

В Турции арестовали депутата от прокурдской партии
В Исландии нашли барана-единорога фото
Трамп назначил нового директора Секретной службы
Нефть продолжает дорожать
СМИ: Аграмунт согласился уйти в отставку
Эрдоган: "О своей операции против ПКК мы предупреждали Россию и США"
Драка на КПП "Сыныг Керпю" + реакция Госкомтаможни обновлено 23:05
Хакеры из России атакуют штаб Макрона Британские источники
США обеспокоены действиями Турции в Сирии и Ираке
Во Франции предотвращен теракт
Турецкая армия уничтожила десятки курдских террористов
В Карабахе убит еще один армянский солдат
"Батальон Имама Шамиля" взял ответственность за теракт в Петербурге
Сын Тельмана Исмаилова смог избежать повторения судьбы отца
Нетаньяху назвал причину отказа от встречи с главой МИД Германии Дипломатический скандал; обновлено
Трамп пообещал всегда поддерживать Израиль
В Баку сгорели три дома
Трамп бьет рекорды
Президентом ПАСЕ может стать украинский депутат в случае отставки Аграмунта
SOCAR открыла на Мальте электростанцию и газовый терминал фото; видео; обновлено 19:35
В Венесуэле выросло число жертв массовых протестов
Томас де Ваал: «Саргсян мне сказал, что Агдам – это не родина армян. И он прав»
Сооснователь Google показал "летающий автомобиль" видео
Правительственному самолету России не удалось взлететь
Все больше врачей из Баку уезжают в Германию
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться