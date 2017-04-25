СМИ: Аграмунт согласился уйти в отставку

Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт объявит о своей отставке только после завершения визита короля Испании в ассамблею, а само заявление о сложении своих полномочий подаст 29 мая, пишет «Европейская правда» со ссылкой на свои источники.

В марте Аграмунт в составе российской делегации посетил Сирию, где встретился с президентом страны Башаром Асадом. Члены ПАСЕ осудили встречу и назначили специальные слушания, а Украина потребовала отставки Аграмунта.

По данным издания, Аграмунт готов оставить свою должность при условии, что ему позволят оставаться на посту президента на время выступления 27 апреля испанского короля Филиппа VI в пленарном зале.

В свою очередь, руководители политических групп пообещали выполнить это условие в обмен на добровольную отставку.

"Схема отставки будет такой: Аграмунт не будет даже появляться в сессионном зале ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу, за исключением одного часа, когда он приведет короля в зал и будет слушать его с кресла в президиуме ассамблеи", - пишет издание.

После этого он проводит короля на родину, а после закрытия сессии – придет на заседание Бюро, чтобы официально объявить об отставке. При этом еще в течение месяца эта отставка не будет оформлена документально.

Издание пишет, что письменное заявление о сложении полномочий Аграмунт принесет с собой на встречу президентского комитета и Бюро ПАСЕ, которая состоится 29 мая в Праге.