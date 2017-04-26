Подписаться на уведомления
 

Трамп назначил нового директора Секретной службы

 

Президент США Дональд Трамп назначил отставного генерал-майора морской пехоты Рэндольфа Аллеса директором Секретной службы, которая отвечает за охрану первых лиц государства. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

"Господин Аллес на данный момент исполняет обязанности первого заместителя главы Службы пограничного и таможенного контроля. Ранее он руководил воздушными и морскими операциями Службы", - говорится в сообщении. До этого Аллес на протяжении 35 лет проходил службу в Корпусе морской пехоты США, в отставку он вышел в 2011 году в звании генерал-майора.

Последним пост главы Секретной службы занимал Джозеф Клэнси; он покинул пост 4 марта. После его отставки обязанности руководителя ведомства исполнял Уильям Калахан.

283 просмотров


Старости
Британия просит не посещать Карабах
Британия просит не посещать Карабах
Наша погода
Сегодня 15° / 6°
27 Апр 17° / 8°
28 Апр 19° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8492 AZN
1 RUB   =   0.0305 AZN

Новостная лента

В Турции арестовали депутата от прокурдской партии
В Исландии нашли барана-единорога фото
Трамп назначил нового директора Секретной службы
Нефть продолжает дорожать
СМИ: Аграмунт согласился уйти в отставку
Эрдоган: "О своей операции против ПКК мы предупреждали Россию и США"
Драка на КПП "Сыныг Керпю" + реакция Госкомтаможни обновлено 23:05
Хакеры из России атакуют штаб Макрона Британские источники
США обеспокоены действиями Турции в Сирии и Ираке
Во Франции предотвращен теракт
Турецкая армия уничтожила десятки курдских террористов
В Карабахе убит еще один армянский солдат
"Батальон Имама Шамиля" взял ответственность за теракт в Петербурге
Сын Тельмана Исмаилова смог избежать повторения судьбы отца
Нетаньяху назвал причину отказа от встречи с главой МИД Германии Дипломатический скандал; обновлено
Трамп пообещал всегда поддерживать Израиль
В Баку сгорели три дома
Трамп бьет рекорды
Президентом ПАСЕ может стать украинский депутат в случае отставки Аграмунта
SOCAR открыла на Мальте электростанцию и газовый терминал фото; видео; обновлено 19:35
В Венесуэле выросло число жертв массовых протестов
Томас де Ваал: «Саргсян мне сказал, что Агдам – это не родина армян. И он прав»
Сооснователь Google показал "летающий автомобиль" видео
Правительственному самолету России не удалось взлететь
Все больше врачей из Баку уезжают в Германию
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться