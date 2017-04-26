Подписаться на уведомления
 

Иванка Трамп: "Я не влияла на решение отца нанести удар по Сирии"

 

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка опровергла сообщения о том, что повлияла на решение главы государства нанести ракетный удар в Сирии, сообщает телеканал ABC.

"Это неверная интерпретация", — заявила она во время визита в Германию.

Ранее газета Sunday Times сообщила, что реакция дочери президента США Иванки Трамп на сообщения о химической атаке в сирийском Идлибе повлияла на решение отца нанести ракетный удар в Сирии. После удара по сирийской авиабазе Иванка Трамп написала, что гордится решением отца. Сын президента США Эрик Трамп подтвердил британской газете Telegraph, что реакция Иванки на сообщения о химической атаке повлияла на решение американского руководства нанести ракетный удар в Сирии. По его словам, Иванка была "убита горем и возмущена жестокостью" атаки.

"Я думаю, что, будучи человеком, было бы сложно видеть изображения, которые мы видели, и не отреагировать, не быть потрясенным до глубины души", — заявила Иванка Трамп по поводу атаки в Сирии.

Как сообщает телеканал, дочь президента США призналась, что поделилась с отцом своим мнением, отметив, что оно "совпадало" с мнением президента. Она добавила, что ее отец принял решение о нанесении удара в Сирии, обсудив его с представителями правительства.

"Глава страны не может принимать решения, основанные только на одних эмоциях… Консультации были получены на всех уровнях", — заявила дочь президента США. Она похвалила отца за решительность и заявила, что гордится его действиями, которые дали понять, что "США не будет закрывать глаза на чудовищные атаки такого рода с использованием химоружия".

247 просмотров


Старости
Британия просит не посещать Карабах
Британия просит не посещать Карабах
Наша погода
Сегодня 15° / 7°
27 Апр 17° / 9°
28 Апр 18° / 11°
29 Апр 21° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8492 AZN
1 RUB   =   0.0305 AZN

Новостная лента

Ле Пен: "Я хочу мирных отношений с Россией и США"
Эрдоган: "Путин намекал на отказ от поддержки Асада"
Иванка Трамп: "Я не влияла на решение отца нанести удар по Сирии"
В Турции арестовали депутата от прокурдской партии
В Исландии нашли барана-единорога фото
Трамп назначил нового директора Секретной службы
Нефть продолжает дорожать
СМИ: Аграмунт согласился уйти в отставку
Эрдоган: "О своей операции против ПКК мы предупреждали Россию и США"
Драка на КПП "Сыныг Керпю" + реакция Госкомтаможни обновлено 23:05
Хакеры из России атакуют штаб Макрона Британские источники
США обеспокоены действиями Турции в Сирии и Ираке
Во Франции предотвращен теракт
Турецкая армия уничтожила десятки курдских террористов
В Карабахе убит еще один армянский солдат
"Батальон Имама Шамиля" взял ответственность за теракт в Петербурге
Сын Тельмана Исмаилова смог избежать повторения судьбы отца
Нетаньяху назвал причину отказа от встречи с главой МИД Германии Дипломатический скандал; обновлено
Трамп пообещал всегда поддерживать Израиль
В Баку сгорели три дома
Трамп бьет рекорды
Президентом ПАСЕ может стать украинский депутат в случае отставки Аграмунта
SOCAR открыла на Мальте электростанцию и газовый терминал фото; видео; обновлено 19:35
В Венесуэле выросло число жертв массовых протестов
Томас де Ваал: «Саргсян мне сказал, что Агдам – это не родина армян. И он прав»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться