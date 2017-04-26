Подписаться на уведомления
 

Эрдоган: "Путин намекал на отказ от поддержки Асада"

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Путин в беседе с ним намекнул на готовность прекратить активную поддержку Башара Асада. Эрдоган, известный как ярый противник Асада, в очпередной раз заявил, что будущее Сирии не может быть связано с нынешним президентом, передает агентство Рейтер.

По словам Эрдогана, Путин сказал ему, что Россия не собирается отстаивать интересы Асада. "Эрдоган, поймите меня правильно. Я не оправдываю Асада, я не его адвокат", - процитировал турецкий президент слова Путина в интервью агентству Рейтер.

В Кремле это заявление Эрдогана пока не прокомментировали.

По словам турецкого президента, в Сирии происходят события, о которых "Путин не может с нами говорить", однако Эрдоган настаивает на том, что будущее Сирии с Асадом у власти невозможно, и рассчитывает, что сирийскому кризису скоро будет найдено решение.

"Пока Асад находится у власти, найти решение в Сирии будет невозможно. Он атаковал своих граждан с помощью танков, пушек, кассетных бомб, химического оружия и истребителей", - заявил президент Турции.

"Асад убил сотни тысяч человек, и теперь в моей стране появилось три миллиона беженцев, еще полтора миллиона сейчас в Ливане, еще миллион - в Иордании. Эти люди покинули свою родину. Почему? Исключительно из-за Асада", - добавил Эрдоган.

По его мнению, уход Асада не означает, что власть в стране попадет в руки экстремистов, а решить сирийский кризис может помочь администрация президента США Дональда Трампа.

"У меня нет сомнений. Есть много идеальных кандидатов на роль следующего лидера страны", - сказал он.

Позиции Башара Асада в Сирии пошатнулись после химической атаки в провинции Идлиб, в которой США обвинили сирийское правительство. Несколько дней спустя США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии. Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химатаку.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Р.Тиллерсоном, что Россия в Сирии вообще не делает ставку на какую-либо персону: "Ни на Асада, ни на кого-то другого. Сирийцы должны сесть и договориться".

347 просмотров


Старости
Британия просит не посещать Карабах
Британия просит не посещать Карабах
Наша погода
Сегодня 15° / 7°
27 Апр 17° / 9°
28 Апр 18° / 11°
29 Апр 21° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8492 AZN
1 RUB   =   0.0305 AZN

Новостная лента

Ле Пен: "Я хочу мирных отношений с Россией и США"
Эрдоган: "Путин намекал на отказ от поддержки Асада"
Иванка Трамп: "Я не влияла на решение отца нанести удар по Сирии"
В Турции арестовали депутата от прокурдской партии
В Исландии нашли барана-единорога фото
Трамп назначил нового директора Секретной службы
Нефть продолжает дорожать
СМИ: Аграмунт согласился уйти в отставку
Эрдоган: "О своей операции против ПКК мы предупреждали Россию и США"
Драка на КПП "Сыныг Керпю" + реакция Госкомтаможни обновлено 23:05
Хакеры из России атакуют штаб Макрона Британские источники
США обеспокоены действиями Турции в Сирии и Ираке
Во Франции предотвращен теракт
Турецкая армия уничтожила десятки курдских террористов
В Карабахе убит еще один армянский солдат
"Батальон Имама Шамиля" взял ответственность за теракт в Петербурге
Сын Тельмана Исмаилова смог избежать повторения судьбы отца
Нетаньяху назвал причину отказа от встречи с главой МИД Германии Дипломатический скандал; обновлено
Трамп пообещал всегда поддерживать Израиль
В Баку сгорели три дома
Трамп бьет рекорды
Президентом ПАСЕ может стать украинский депутат в случае отставки Аграмунта
SOCAR открыла на Мальте электростанцию и газовый терминал фото; видео; обновлено 19:35
В Венесуэле выросло число жертв массовых протестов
Томас де Ваал: «Саргсян мне сказал, что Агдам – это не родина армян. И он прав»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться