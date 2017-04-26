Эрдоган: "Путин намекал на отказ от поддержки Асада"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Путин в беседе с ним намекнул на готовность прекратить активную поддержку Башара Асада. Эрдоган, известный как ярый противник Асада, в очпередной раз заявил, что будущее Сирии не может быть связано с нынешним президентом, передает агентство Рейтер.

По словам Эрдогана, Путин сказал ему, что Россия не собирается отстаивать интересы Асада. "Эрдоган, поймите меня правильно. Я не оправдываю Асада, я не его адвокат", - процитировал турецкий президент слова Путина в интервью агентству Рейтер.

В Кремле это заявление Эрдогана пока не прокомментировали.

По словам турецкого президента, в Сирии происходят события, о которых "Путин не может с нами говорить", однако Эрдоган настаивает на том, что будущее Сирии с Асадом у власти невозможно, и рассчитывает, что сирийскому кризису скоро будет найдено решение.

"Пока Асад находится у власти, найти решение в Сирии будет невозможно. Он атаковал своих граждан с помощью танков, пушек, кассетных бомб, химического оружия и истребителей", - заявил президент Турции.

"Асад убил сотни тысяч человек, и теперь в моей стране появилось три миллиона беженцев, еще полтора миллиона сейчас в Ливане, еще миллион - в Иордании. Эти люди покинули свою родину. Почему? Исключительно из-за Асада", - добавил Эрдоган.

По его мнению, уход Асада не означает, что власть в стране попадет в руки экстремистов, а решить сирийский кризис может помочь администрация президента США Дональда Трампа.

"У меня нет сомнений. Есть много идеальных кандидатов на роль следующего лидера страны", - сказал он.

Позиции Башара Асада в Сирии пошатнулись после химической атаки в провинции Идлиб, в которой США обвинили сирийское правительство. Несколько дней спустя США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии. Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химатаку.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Р.Тиллерсоном, что Россия в Сирии вообще не делает ставку на какую-либо персону: "Ни на Асада, ни на кого-то другого. Сирийцы должны сесть и договориться".