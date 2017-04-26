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Ле Пен: "Я хочу мирных отношений с Россией и США"

 

Прошедшая во второй тур президентских выборов во Франции лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что хочет мирных отношений с РФ и США, передает РИА Новости.

"Я хочу мирные отношения со всеми странами, я хочу их с США, я хочу их с Россией, я хочу их с Великобританией", — заявила Ле Пен в эфире телеканала TF1. Она также отметила, что уважает все государства.

Ле Пен заявила, что считает себя кандидатом, способным установить нормальные отношения с всеми странами. По ее словам, каждая страна, как и Франция, ожидает со стороны других государств уважения. Кроме того, Ле Пен подвергла критике то, как президент Франции Франсуа Олланд говорит о России.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур.

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