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Почему Макрон удобный для Азербайджана политик?

Автор: Отдел политики 

Из двух кандидатов в президенты Франции, вышедших во второй тур, именно Эммануэль Макрон - самый удобный для Азербайджана, сообщил haqqin.az эксперт по международному праву Фархад Мехтиев.

«Несмотря на неоднозначную позицию по вопросу «геноцида армян», Макрон не настолько националистичен, более глобалистский политик, чем его соперник, популист Марин Ле Пен», считает эксперт.

По словам Мехтиева, для лидера «Национального движения» Ле Пен приоритетными являются внутренние вопросы Франции. И потому она больше будет учитывать интересы армянской диаспоры в этой стране.

«Макрон более ориентирован на общеевропейские интересы в лице Европейского Союза. А позиция Евросоюза в вопросе Нагорного Карабаха близка к позиции Азербайджана», отмечает он.

Эксперт напомнил про принятую в марте 2010 года резолюцию Европарламента, в которой была констатирована необходимость освобождения оккупированных азербайджанских территорий.

Можно вспомнить и решение Европейского суда по правам человека по делу Чирагов и другие против Армении. В этом решении также упоминается оккупация азербайджанских территорий.

«Макрон в отношении карабахской проблемы будет руководствоваться общеевропейской, близко для Баку позицией. Французский истеблишмент понимает, чем грозит для Франции победа Марин Ле Пен. Она обещает вывести Францию из Евросоюза и еврозоны. Это означает сокрушительное поражение Франции в конкуренции с Германией. Выход Франции, которая так же, как и Германия, больше экспортирует, чем импортирует, приведет к политическому и экономическому откату назад Франции.

«С XIX века Берлин и Париж конкурируют за лидерство в Европе. Уход Франции из ЕС приведет к полному доминированию в ЕС Германии. Поэтому французский истеблишмент до второго тура попытается снизить активность националистов и обеспечить условия для победы Макрона».

Эксперт отмечает, что Ле Пен играет на наплыве мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. «Но даже выход из Евросоюза не решит проблему мигрантов. Пока европейцы не усилят военно-пограничный контроль в водах Средиземного моря, через которое прибывают беженцы, миграционный кризис не решится», - считает он.

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