Российские корабли проводят учения на Каспии

Морские пехотинцы Каспийской флотилии России ликвидировали условных террористов в Дагестане в рамках внезапной проверки боеготовности под руководством командующего. Как передает РИА Новости, об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

Корабли Каспийской флотилии России вышли в море в рамках внезапной проверки боевой готовности под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

В учениях задействованы ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Волгодонск", "Астрахань" и "Махачкала", базовые и рейдовые тральщики, противодиверсионный катер "П-351" "Грачонок", а также суда гидрографической службы и вспомогательного флота. Также в проверке участвуют около одной тысячи военнослужащих.

"В рамках проведения внезапной проверки боевой готовности сил (войск) Каспийской флотилии батальон морской пехоты провел учения с боевой стрельбой на полигоне Аданак. В учениях задействованы более 500 военнослужащих и порядка 100 единиц боевой и специальной техники. В ходе учений военнослужащие выполнили мероприятия по скрытному выдвижению, обнаружению, блокированию и ликвидации незаконных вооруженных формирований на различных участках местности", — пояснил Астафьев.