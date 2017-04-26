Китай спустил на воду второй авианосец

На воду спущен второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Церемония спуска на воду боевого корабля, построенного по проекту 001A, прошла в среду, 26 апреля.

Корабль будет принят на вооружение в 2020 году, после проведения ходовых испытаний.

В настоящее время на вооружении ВМС Китая состоит один авианосец — «Ляонин», достроенный в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», купленного у Украины в конце 1990-х годов.

Проект 001A строился по принципу «Ляонина», однако при этом имеет несколько большие размеры и ряд модификаций. Оба корабля оборудованы стартовыми трамплинами с углом отрыва соответственно в 14 и 12 градусов. Тип двигательной установки — паротурбинная.