Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился с состоянием после реконструкции первой в мире скважины, пробуренной промышленным способом на месторождении «Бибиэйбат
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился с состоянием после реконструкции первой в мире скважины, пробуренной промышленным способом на месторождении «Бибиэйбат
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